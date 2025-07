A Torino anche le ex divise della polizia avranno una seconda vita | via al corridoio sperimentale di RiVestiTo

In Italia, per legge, disfarsi¬†intenzionalmente di qualcosa, senza venderlo, rischia di condannare quel dato oggetto o quella data sostanza a svuotarsi di significato e valore, trasformando quel bene materiale in mero rifiuto che, come tale, deve essere trattato. Se questo discorso lo applichiamo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: torino - divise - polizia - avranno

A Torino anche le ex divise della polizia avranno una seconda vita: via al corridoio sperimentale di RiVestiTo; RivestiTo: nuova vita alle vecchie divise della Polizia Locale e ai tessili dismessi; Torino: i controllori Gtt diventano agenti di Polizia Amministrativa.

A Torino anche le ex divise della polizia avranno una seconda vita: via al "corridoio sperimentale" di RiVestiTo - Non tutto quello di cui ci si disfa è un rifiuto, uniformi annesse, e grazie al progetto RiVestiTo la città di Torino punta a diventare un caso studio ... Riporta torinotoday.it

RivestiTo: nuova vita alle vecchie divise della Polizia Locale e ai tessili dismessi - A Torino, le vecchie divise della Polizia Locale avranno una nuova vita grazie alla collaborazione con artigiani e artigiane locali che hanno accolto questo materiale per lavorarlo, trasformarlo e ... Scrive mentelocale.it