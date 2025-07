Bando Convitti Inps 2025 26 | domande fino al 31 luglio ore 12

L’INPS ha pubblicato il bando per la partecipazione al concorso “Convitti – OspitalitĂ residenziale e diurna 2025-2026”. Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale prestazioni welfare, fino alle ore 12:00 del 31 luglio 2025. L'articolo Bando Convitti Inps 202526: domande fino al 31 luglio (ore 12) . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: bando - convitti - inps - domande

