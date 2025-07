Una pioggia di critiche social sta travolgendo da giorni Bianca Guaccero, impegnata tutte le sere alla conduzione di “ Techetechete Top Ten “, spin off dell’ormai storico titolo a base di fiilmati d’archivio in onda nell’access prime time di Rai1. Il programma è stato trasmesso con diversi appuntamenti da marzo 2024 in seconda serata su Rai1, da qui l’idea di sfruttare il volto di Guaccero anche nella versione estiva la domenica sera. Il servizio pubblico ha però deciso di cambiare le carte in tavola per “rincorrere” Mediaset. Canale 5, com’è noto, ha archiviato “ Paperissima Sprint “, spostandolo al pomeriggio su Italia 1, per testare per la prima volta dopo oltre trent’anni un titolo non ideato e prodotto da Antonio Ricci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"La presenza di Bianca Guaccero a Techetechete non è solo inutile, è di disturbo": i social si scatenano ma le critiche varrebbero per qualsiasi conduttrice