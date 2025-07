Dolore senza fine per la morte di Andreas Tonelli | Di là la tua bici ha le ali

La notizia della tragica morte del 48enne Andreas Tonelli, il mountain biker influencer da oltre 120mila follower su Instagram, ha lasciato sgomenti sia il popolo del web che lo seguiva con affetto che le tantissime persone che lo hanno conosciuto in vita. Una caduta drammatica in un canalone per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

