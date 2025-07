James Gunn boccia alcuni film per l' universo DC | Non voglio realizzare film scadenti

Mentre promuoveva Superman, Gunn ha dichiarato di aver cancellato un progetto legato all'universo DC che era stato approvato, pronto per partire, ma siccome la sceneggiatura non era pronta, non l'ha portato avanti. James Gunn, co-presidente di DC Studios, ha rivelato di aver cancellato un film già approvato, nonostante la presenza di un regista e sceneggiatore di livello. La causa? Una sceneggiatura che "non migliorava". In un'intervista con NPR, il regista ha criticato duramente l'industria che gira film senza script completi, sostenendo la necessità di "elevare la figura dello sceneggiatore". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Gunn boccia alcuni film per l'universo DC: "Non voglio realizzare film scadenti"

In questa notizia si parla di: film - gunn - james - universo

Man of steel: perché ho deciso di rivedere il film prima di superman di james gunn - Il panorama cinematografico dedicato all’universo di Superman si sta preparando a una nuova fase, con l’uscita del film diretto da James Gunn prevista per il 11 luglio 2025.

The Suicide Squad - Missione Suicida: l'edizione 4K Ultra HD + Blu Ray del film di Gunn in sconto su Amazon - Oggi vi segnaliamo che l'edizione 4K Ultra HD + Blu Ray di The Suicide Squad - Missione Suicida, il film di James Gunn, è in sconto su Amazon grazie a un'offerta a tempo.

DCU: Sean Gunn conferma in quale film debutterà come Maxwell Lord - Mentre il nuovo universo DC prende forma sotto la guida di James Gunn, suo fratello Sean rivela il progetto in cui apparirà per la prima volta nei panni di Maxwell Lord.

SUPERMAN Un film epico, un eroe eterno. Preparatevi a volare alto con Superman! Superman, il film scritto e diretto da James Gunn, inaugura il nuovo universo narrativo “Gods and Monsters” dei DC Studios con una storia che evita le origini per proiettare su Vai su Facebook

Non è solo la storia di un eroe. È l’inizio di un nuovo universo. Conosci da vicino i protagonisti di Superman, il nuovo film diretto da James Gunn. Vuoi scoprirli tutti? Ti aspettiamo nel tuo The Space Cinema https://bit.ly/43Xgkre Vai su X

James Gunn boccia alcuni film per l'universo DC: Non voglio realizzare film scadenti; James Gunn e il nuovo Universo DC: come si incastrano film, serie e personaggi; Grant Gustin vuole unirsi all'universo DC di James Gunn solo come The Flash.

James Gunn boccia alcuni film per l'universo DC: "Non voglio realizzare film scadenti" - Mentre promuoveva Superman, Gunn ha dichiarato di aver cancellato un progetto legato all'universo DC che era stato approvato, pronto per partire, ma siccome la sceneggiatura non era pronta, non l'ha p ... msn.com scrive

Superman: James Gunn pensa già a possibili spin-off televisivi per ampliare il nuovo universo DC - James Gunn sta prendendo seriamente in considerazione l'idea. Lo riporta drcommodore.it