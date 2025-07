L'attrice è la protagonista del film di Luis Ortega insieme a Nahuel Pérez Biscayart: scene di ballo, oroscopo e l'amore che non si impara, ma si ha già dentro. In sala. Passato a Venezia 2024, El jockey è stato uno dei titoli più folli del concorso. Il film di Luis Ortega è la storia di due fantini, Remo e Abril, che devono scappare da criminali a cui hanno fatto un torto. Questa è la trama riassunta a grandi linee. In realtà si tratta di un racconto imprevedibile e complesso, in cui si parla di identità, famiglia, capacità di amare. Arrivato in sala grazie a Lucky Red. I protagonisti sono Nahuel Pérez Biscayart e Úrsula Corberó (Tokyo nella serie La casa di carta). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - El Jockey, intervista a Úrsula Corberó, che spiega il finale: "La famiglia per me è tutto"