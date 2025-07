La sfida della longevity | le lavoratrici over 50 sempre più preoccupate per l’impatto sul proprio benessere di una carriera prolungata

Con l’aumento dell’aspettativa di vita e il progressivo innalzamento dell’etĂ pensionabile, le lavoratrici over 50 sono sempre piĂą preoccupate dell’impatto che una carriera prolungata ha sul proprio benessere. A lanciare l’allarme è la ricerca “La sfida della Longevity”,* realizzata da INTOO, societĂ di Gi Group Holding leader in Italia nel settore dell’employability, sviluppo e transizione di carriera in collaborazione con Wyser, il brand appartenente allo stesso Gruppo che si occupa di ricerca e selezione di profili manageriali ed executive. Secondo l’indagine, il 66% delle donne senior teme l’allungamento della vita lavorativa, rispetto alla media generale dei lavoratori over 50 che si assesta al 58%. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - “La sfida della longevity”: le lavoratrici over 50 sempre piĂą preoccupate per l’impatto sul proprio benessere di una carriera prolungata

In questa notizia si parla di: carriera - sfida - longevity - lavoratrici

Carlo Ancelotti è il nuovo ct del Brasile: la sfida più emozionante della sua carriera - Il calcio mondiale ha un nuovo protagonista, e questa volta non si tratta di un giocatore, ma di un allenatore destinato a scrivere un’altra pagina di storia.

Boxe, Ivan Zucco al bivio della carriera: sfida a Callum Simpson per la corona europea nella tana del lupo - Sono 18 anni che il titolo europeo dei pesi supermedi non arriva in Italia, e precisamente da quando Cristian Sanavia lo deteneva nel 2007.

“La sfida della longevity”: le lavoratrici over 50 sempre più preoccupate per l'impatto sul proprio benessere di una carriera prolungata.

L'anno orribile delle mamme lavoratrici, c'è allarme regressione - Se prima della crisi del Coronavirus stavano lentamente facendo progressi sul posto di lavoro, ora la sfida è su tutt'altro piano e l'occasione della 'Festa della mamma' domenica 9 maggio è l ... Scrive ansa.it

Fare carriera? No grazie. Un lavoratore su due rinuncia - Un lavoratore su due rinuncia C’ERA UNA VOLTA un mondo del lavoro in cui fare carriera rappresentava un obiettivo importante da raggiungere. Lo riporta quotidiano.net