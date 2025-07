La Tesla a sei posti esiste e arriverà in Cina

Il nuovo modello è più grande, con passo allungato e due motori. Prezzo atteso intorno ai 400.000 yuan (circa 48.000 euro). 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - La Tesla a sei posti esiste e arriverà in Cina

