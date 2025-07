Simone Quilici chi è il nuovo direttore del Parco Archeologico del Colosseo

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha scelto i direttori dei musei di prima fascia tra le proposte della Commissione di valutazione pervenute entro la data prevista del 15 luglio. I nomi scelti sono Andreina Contessa per la Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello; Francesco Sirano per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli; Federica Rinaldi per il Museo Nazionale Romano; Paola D’Agostino per i Musei Reali di Torino; Simone Quilici per il Parco Archeologico del Colosseo. Ecco le cose da sapere su quest’ultimo. Nato a Roma nel 1970, da due anni era direttore del Parco Archeologico dell’Appia antica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

