Disastro Air India | ci sarebbe responsabilità del capitano

La tesi è stata ripresa dal Wall Street Journal. Qualche giorno fa, Corriere della Sera, sosteneva che nella tragedia dello schianto di Air India, del 12 giugno, ci fosse la responsabilitĂ del capitano dell’aereo. La tesi è stata ripresa e avvallata anche dal Wall Street Journal dopo un rapporto preliminare dell’ Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) indiano. Nell’incidente hanno perso la vita 260 persone, tra cui 241 passeggeri e 19 persone a terra, dopo che il Boeing 787 Dreamliner, diretto a Londra, si è schiantato contro un edificio nel campus di una facoltĂ di medicina. Stando a quanto emerge, poco dopo il decollo gli interruttori del carburante sono passati da “RUN” a “CUTOFF”, uno dopo l’altro, a distanza di un secondo. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Disastro Air India: ci sarebbe responsabilitĂ del capitano

In questa notizia si parla di: india - responsabilitĂ - capitano - disastro

Air India, la "guerra" sulle responsabilità : quali sono le versioni sulle cause dell’incidente - Si accende lo scontro tra autorità indiane ed occidentali per definire una volta per tutte le cause del disastro aereo di Air India che lo scorso 12 giugno ha provocato una strage (260 morti) 30 secondi dopo il decollo.

Confusione in cabina e interruttori del carburante: il rapporto preliminare sul disastro Air India Il rapporto preliminare dell’Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) sull’incidente del volo Air India AI171 rivela che entrambi gli interruttori del carburante dei m Vai su Facebook

Incidente Air India, WSJ: a spegnere i motori del Boeing 787 è stato il comandante; Air India, è ufficiale: c’è il nome di chi ha spento i motori; Air India, i fuel switches e il dialogo tra i due piloti: cosa è successo nel disastro del Boeing 787 Dreamliner.