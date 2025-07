Gianluca Grignani-Laura Pausini alta tensione | Ci tenevo a ricordartelo

Laura Pausini e Gianluca Grignani al centro di un botta e risposta sui social. La cantante ha annunciato un suo nuovo singolo in uscita a settembre, intitolato "LA MIA STORIA TRA LE DITA - MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS - QUEM DE NÓS DOIS". Un titolo che rimanda proprio a Grignani, autore della popolare "La mia storia tra le dita" del 1994. L'artista è intervenuto sui social dopo aver notato di non essere stato menzionato dalla collega. Il cantautore, quindi, ha commentato il post della Pausini scrivendo: "Ciao Laura, che ti voglio bene lo sai. Credo di avertelo detto nel backstage di un tuo concerto al Forum o in altre occasioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gianluca Grignani-Laura Pausini, alta tensione: "Ci tenevo a ricordartelo"

