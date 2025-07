Grande Fratello | Javier risponde in diretta alle provocazioni delle fan di Zeudi Helena gli tappa la bocca

Durante una live Instagram, Javier provoca i fan delle "Zelena" e scatena il caos. Helena interviene bruscamente e cerca di placare la tensione. Lo scorso 31 marzo si sono spente le luci della Casa pi√Ļ spiata d'Italia. Alcune coppie nate sotto i riflettori del Grande Fratello si sono dette addio poco dopo la fine del programma, mentre altre - contro ogni previsione - hanno resistito e continuano a vivere la loro storia d'amore anche fuori, sostenute da una fanbase attenta e appassionata. Tra queste, una delle pi√Ļ seguite √® sicuramente quella formata da Helena Prestes e Javier Martinez. Nonostante le critiche di chi sostiene che la loro sia una relazione costruita per convenienza o visibilit√†, i due continuano a mostrarsi uniti e affiatati . 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Grande Fratello: Javier risponde in diretta alle provocazioni delle fan di Zeudi, Helena gli¬†tappa¬†la¬†bocca

Grande Fratello, Helena balla sensualmente, Javier le protegge il lato B: fan in delirio per la coppia - Il video del momento in discoteca tra i due ex gieffini diventa virale: il gesto protettivo di Javier scatena i commenti affettuosi dei fan Chi l'avrebbe detto che tra i tanti legami nati nell'ultima edizione del Grande Fratello, quello tra Helena Prestes e Javier Martinez sarebbe diventato così solido da conquistare non solo il cuore dei telespettatori, ma anche quello dei fan dal vivo? Eppure, è proprio quello che è successo: i due ex gieffini si sono ritrovati protagonisti assoluti di una serata evento organizzata a Rimini, che ha richiamato un folto pubblico accorso solo per loro.

