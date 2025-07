Il mio corpo non rispondeva alle cure ero spaventato A chi tocca un brutto male lo deve accettare? | Il Tre rompe il silenzio dopo il ricovero in ospedale

“Sono stato ricoverato in ospedale perché c’era qualcosa da settimane che non andava ed i medici mi hanno fatto tutti gli esami e i controlli necessari”. Ha avuto paura Il Tre, al secolo Guido Luigi Senia, e non fa giri di parole per confessarlo ai fan. Nei giorni scorsi il rapper aveva condiviso una foto dal letto d’ospedale che aveva preoccupato il proprio pubblico anche per le parole che aveva scelto per accompagnare quella didascalia: “ Dentro un letto d’ospedale ritorniamo tutti uguali, ritorniamo tutti umani, soli e spaventati” aveva scritto nelle storie di Instagram. “Poi la notte qua non dormo, non riesco, penso troppo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il mio corpo non rispondeva alle cure, ero spaventato. A chi tocca un brutto male lo deve accettare?”: Il Tre rompe il silenzio dopo il ricovero in ospedale

In questa notizia si parla di: corpo - rispondeva - cure - spaventato

Il Tre tranquillizza sulle sue condizioni di salute: “Il mio corpo non rispondeva alle cure, ma nulla di grave” - Il Tre ha aggiornato i suoi follower sulle condizioni di salute. Qualche giorno fa i fan si erano allarmati per via di una foto pubblicata dal cantante in cui era steso su un letto d'ospedale.

“Il mio corpo non rispondeva alle cure, ero spaventato. A chi tocca un brutto male lo deve accettare?”:…; Il Tre tranquillizza sulle sue condizioni di salute: Il mio corpo non rispondeva alle cure, ma nulla di grave; Il Tre tranquillizza i fan: “Nulla di grave, ma mi sono spaventato”.

Il Tre: “Il mio corpo non rispondeva alle cure, avevo paura” - Il rapper ha deciso di tranquillizzare i propri fan spiegando loro quali siano state le cause del suo ricovero in ospedale. Lo riporta notiziemusica.it

Il Tre tranquillizza sulle sue condizioni di salute: “Il mio corpo non rispondeva alle cure, ma nulla di grave” - Con una storia condivisa su Instagram, il Tre ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute. fanpage.it scrive