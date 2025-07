Il principe Harry come Lady Diana | il video tra i campi minati dell’Angola

Passo sicuro e un giubbotto antiproiettile in protezione mentre percorre un sentiero da poco bonificato dalle mine antiuomo. Le immagini del principe Harry nel cuore dell’ Angola non possono non richiamare quelle iconiche del 1997 con protagonista sua madre, Lady Diana. Il principe e Duca di Sussex ha deciso di seguirne le orme, sostenendo la stessa charity Halo Trust che la principessa appoggiò pochi mesi prima della sua tragica scomparsa. «I bambini non dovrebbero mai vivere nella paura di giocare all’aperto o andare a scuola a piedi», ha spiegato il principe. «Qui in Angola, piĂą di tre decenni dopo, i residuati bellici minacciano ancora la vita di ogni giorno». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il principe Harry come Lady Diana: il video tra i campi minati dell’Angola

