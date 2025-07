Ultime ore di tregua dal caldo si torna ai 40 gradi con l’anticiclone africano

Roma, 17 luglio 2025 – Dopo la pausa temporalesca sull’Italia torna l’anticiclone africano e così il caldo intenso, con picchi oltre i 40 gradi. La nuova ondata rovente avrà inizio già da domani e nel weekend, ma sarà in particolare da lunedì che le temperature torneranno altissime soprattutto al Centro Sud e in Sicilia. Queste le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. "Dal Nord Europa arriva un rapido fronte temporalesco che interesserà parte dell'Italia portando precipitazioni e un temporaneo calo delle temperature e peggioramento del tempo in particolare sulle regioni del Centro e parte del Sud - afferma l’esperto - colpendo le zone interne di Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Puglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ultime ore di tregua dal caldo, si torna ai 40 gradi con l’anticiclone africano

