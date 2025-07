Chi è Padre Romanelli il parroco ferito nel raid israeliano a Gaza

Un raid israeliano ha colpito la Chiesa cattolica della Sacra Famiglia, situata nella parte vecchia di Gaza. Il bilancio è di due vittime – due donne palestinesi – e di diversi feriti, tra cui Padre Romanelli, parroco del monastero che dall’inizio della crisi in Medio Oriente dĂ rifugio alla popolazione cristiana e alle famiglie in difficoltĂ . Secondo le prime informazioni a disposizione, il religioso sarebbe rimasto leggermente ferito a una gamba. Chi è Padre Romanelli. Nato in Argentina da una famiglia italiana, Padre Gabriel Romanelli ha 55 anni e fa parte dell’ IVE, ossia dell’Istituto del Verbo Incarnato, la congregazione religiosa conosciuta per il suo spirito missionario e per l’impegno nell’evangelizzazione nei contesti piĂą difficili al mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi è Padre Romanelli, il parroco ferito nel raid israeliano a Gaza

In questa notizia si parla di: padre - romanelli - parroco - raid

Gaza, Padre Romanelli: “Popolazione chiede un segno vero di speranza” - “La popolazione chiede che gli diano un segno vero di speranza e che quello si veda, si traduca in in atti, non soltanto in parole, che si concretizzi veramente il finale di questa guerra”.

Gaza, colpita la chiesa della Sacra Famiglia: due morti. Ferito a una gamba padre Gabriel Romanelli - Colpita da un raid la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Secondo quanto apprende l'Ansa, ci sarebbero due morti e 6 feriti gravi mentre padre Gabriel Romanelli, il parroco, sarebbe rimasto.

Gaza, raid colpisce chiesa: ferito padre Romanelli - La chiesa latina di Gaza City è stata colpita da un raid. Ci sono diversi feriti sul posto, tra loro anche padre Gabriel Romanelli.

MEDIO ORIENTE | E' stata colpita da un raid la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza: 8 feriti. Tra loro, il parroco padre Gabriel Romanelli, ferito a una gamba. Meloni: 'Da Israele da mesi attacchi inaccettabili a civili' Vai su X

Gaza, raid israeliano sulla chiesa cattolica della Sacra Famiglia; Padre Gabriel Romanelli, chi è il parroco missionario a Gaza ferito nel raid israeliano: «Siamo rimasti soli»; Raid israeliano colpisce la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza: ferito padre Gabriel Romanelli.

Chi è Padre Romanelli, il parroco ferito nel raid israeliano a Gaza - Nato in Argentina da una famiglia di origine italiana, il religioso è molto attivo nella Striscia ... Lo riporta ilgiornale.it

Padre Gabriel Romanelli, chi è il parroco missionario a Gaza ferito nel raid israeliano: «Siamo rimasti soli» - Padre Gabriel Romanelli è rimasto ferito a una gamba durante un raid alla chiesa del Sacro Cuore a Gaza. Riporta msn.com