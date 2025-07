Fedez ha una nuova fidanzata chi è la ragazza misteriosa nelle sue ultime foto

Personaggi Tv. La curiosità attorno alla vita sentimentale di Fedez non accenna a diminuire. Dopo giorni di voci e misteri, il settimanale Chi svela l’identità della ragazza apparsa nel recente post su Instagram del rapper, dove compariva con il volto coperto. Foto, dettagli e indiscrezioni raccontano di una frequentazione in corso. Ma c’è molto di più. Leggi anche: “È il suo sogno”. Carlo Conti vuole proprio lei a Sanremo, l’indiscrezione Una vacanza tra amici (e paparazzi) a Marina di Pietrasanta. Non si tratta di una semplice amicizia, almeno stando alle immagini pubblicate. Nelle foto del settimanale, Fedez e la misteriosa ragazza appaiono rilassati e sorridenti, complici in ogni momento della giornata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

