Vasco su record biglietti di Ultimo | Largo ai giovani ti voglio bene

“ Sono felice per Ultimo! Ogni record è fatto per essere battuto! Largo ai giovani! Ti voglio bene Niccolò”. Lo scrive Vasco Rossi in un post su Instagram a corredo di due foto che li ritraggono insieme. Ultimo, infatti, ha registrato il sold out per il live a Tor Vergata a Roma del prossimo anno (250mila tagliandi venduti), conquistando il record italiano che deteneva proprio il Balsco (oltre 225mila presenze paganti, ‘Modena Park’, 2017). “Non puoi superare l’insuperabile. Ti voglio bene anch’io Vasco”, è stato il commento di Ultimo. A soli 29 anni Ultimo vanta 42 show negli stadi, per un totale di di oltre 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vasco su record biglietti di Ultimo: “Largo ai giovani, ti voglio bene”

In questa notizia si parla di: vasco - record - largo - giovani

Estate 2025: Vasco Rossi 13 appuntamenti, Ultimo record e tour di Marracash, Cremonini, Mengoni, Lauro e Tony Effe - L’estate 2025 si presenta con annunci roboanti e date fissate negli stadi con un anno di anticipo. Il mondo dei concerti offre un panorama intrigante, in cui alcuni artisti riescono a esaurire le disponibilità in poche ore, mentre altri incontrano qualche difficoltà nel riempire gli spazi.

Dalla scaletta al palco da record, tutto quello che c'è da sapere sui due concerti di Vasco Rossi al Maradona - Si dice “vedi napoli e poi muori ” ma qui nella città più vulcanica del mondo il Komandante celebra la vita (il vero oro di Napoli!) con due concerti - naturalmente sold out con oltre 94.

Ultimo da record: 250mila biglietti venduti in tre ore per il concerto a Tor Vergata. Anche meglio di Vasco - Da Ultimo a… primo. Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha stabilito un nuovo record vendendo 250 mila biglietti in appena tre ore per il mega raduno che si terrà il 4 luglio 2026 nell'area riqualificata di Tor Vergata, a Roma.

#VascoRossi si complimenta con #Ultimo per aver venduto 250.000 biglietti in tre ore per il mega raduno a Tor Vergata, a Roma, il 4 luglio 2026, battendo il precedente record di Vasco: “Sono felice, ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani. Ti vo Vai su X

“Sono felice per Ultimo! Ogni record è fatto per essere battuto! Largo ai giovani! Ti voglio bene Niccolò” ? Con queste bellissime parole, Vasco Rossi festeggia il successo di Ultimo, che ha battuto il suo record storico: il cantautore romano realizzerà un con Vai su Facebook

Concerto dei record, Vasco scrive un messaggio a Ultimo: Largo ai giovani!; Vasco su record biglietti di Ultimo: Largo ai giovani, ti voglio bene; Vasco Rossi: “Felice per il record di Ultimo. Largo ai giovani”.

Vasco Rossi si congratula con Ultimo per il nuovo record di biglietti venduti in Italia: «Sono felice per te, largo ai giovani» - Sold out in tre ore per il concerto del 4 luglio 2026 del cantautore romano, che ha superato ogni precedente primato, tra cui quello storico di Modena Park, dove il Blasco aveva radunato oltre 225 mil ... Si legge su vanityfair.it

Vasco si congratula con Ultimo: “Record fatti per essere battuti” - Ultimo conquista un nuovo record: 250mila biglietti venduti in tre ore per il live a Tor Vergata. Secondo 105.net