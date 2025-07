Rifiuti nei cantieri due imprenditori edili denunciati dai carabinieri

Due imprenditori edili sono stati denunciati dopo i controlli eseguiti dai carabinieri della stazione di Lusciano, congiuntamente a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) e del nucleo forestale dei carabinieri di Marcianise. I due sarebbero responsabili di violazioni alla normativa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

