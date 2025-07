De Winter in nerazzurro? L’Inter non chiude all’arrivo del giocatore del Genoa | le ultime sulla trattativa in corso

De Winter pronto a trasferirsi a Milano? Le ultime sulla trattativa imbastita dall’Inter per aggiudicarsi il 23enne. Gli aggiornamenti di oggi. L’ Inter continua a lavorare con decisione sul fronte difensivo in questa fase di calciomercato. Tra i nomi più seguiti c’è quello di Koni De Winter, difensore belga classe 2002, reduce da una stagione più che positiva con la maglia del Genoa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sta valutando seriamente l’operazione, considerando le qualità del giocatore e la sua esperienza già consolidata in Serie A. De Winter, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, è da tempo sul taccuino di Piero Ausilio, che ne apprezza le caratteristiche tecniche, la duttilità e la maturità mostrata nonostante la giovane età . 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Winter in nerazzurro? L’Inter non chiude all’arrivo del giocatore del Genoa: le ultime sulla trattativa in corso

