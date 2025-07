Cina approfondisce legami globali su PI con oltre 80 partner

La Cina ha stabilito partnership con oltre 80 Paesi e regioni per la cooperazione in materia di proprieta’ intellettuale (PI), ha dichiarato oggi il massimo funzionario del Paese in materia di PI. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma636997063699702025-07-17cina-approfondisce-legami-globali-su-pi-con-oltre-80-partner Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina approfondisce legami globali su PI con oltre 80 partner

In questa notizia si parla di: cina - oltre - approfondisce - legami

Cile: da oltre un decennio rimane primo fornitore di ciliegie in Cina - Il Cile ha mantenuto la sua posizione di maggiore fonte di importazioni di ciliegie in Cina per piu’ di un decennio, hanno mostrato oggi i dati dell’Amministrazione generale delle dogane (GAC).

Putin incontra Xi per oltre 7 ore “Tra Russia e Cina relazioni ai massimi livelli” - MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – E’ finito dopo circa 7 ore e mezza il colloquio a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo cinese Xi Jinping.

Cina: utili nel 2024 per oltre 80% aziende quotate a Borsa di Pechino - Le societa’ quotate alla Borsa di Pechino hanno registrato performance stabili nel 2024, con oltre l’80% che ha raggiunto la redditivita’, ha dichiarato oggi la borsa.

Cina: Pechino inaugura alleanza di citta’ per rafforzare legami nell’economia digitale globale - Un'alleanza globale di oltre 40 citta' e' stata inaugurata ieri a Pechino come parte degli sforzi per migliorare la cooperazione multilaterale ... Secondo romadailynews.it

Pirelli, 20 anni in Cina: forti legami e basi per crescere - Pirelli celebrerà i suoi 20 anni di presenza industriale in Cina, nella provincia dello Shandong, dove conta 3 stabilimenti e oltre 5. Segnala ansa.it