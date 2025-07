Scafati spaccio in città e nei comuni limitrofi | ordinanza cautelare ai danni di un minorenne

Nella giornata di ieri è stata eseguita dalla Tenenza Carabinieri di Scafati un'ordinanza cautelare con la quale è stato disposto il collocamento nell'Istituto di Pena Minorile di un diciassettenne residente nella città di Scafati. Il minorenne si è reso responsabile di numerosi episodi di spaccio nella città di Scafati e nei comuni limitrofi. Le indagini coordinate dal Procuratore della Repubblica, dr. Angelo Frattini, svolte dai Carabinieri di Scafati e dal Mar. Magg. Scigignano Antonella della Sezione di PG presso la Procura per i Minorenni di Salerno, hanno consentito di appurare che il minore gestiva illecitamente ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti di diverse tipologie.

