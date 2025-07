Laura Pausini annuncia sui suoi social l’uscita di un nuovo singolo, La mia storia tra le dita. Nell’annuncio la star originaria di Solarolo non specifica che si tratta della cover del celebre brano di Gianluca Grignani. E il cantautore non la prende bene, tanto da dare vita, sempre via social, a un botta e risposta piuttosto piccato. Il “nuovo singolo”, si legge nel post della Pausini, uscirà il 12 settembre in tre lingue, italiano (La mia storia tra le dita), spagnolo (Mi historia entre tus dedos) e portoghese (Quem de nos dois). Dopo un poco Grignani, che aveva provato a commentare il post di Laura senza riuscirvi, scrive sulle sue storie di Instagram: “Il testo che vedrete nella storia successiva, è un commento che ho fatto sotto l’ultimo post della mia amica Laura Pausini, dove annuncia l’uscita del ‘suo nuovo singolo’. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Laura Pausini annuncia “La mia storia tra le dita”: botta e risposta con Gianluca Grignani