La sindrome del “buon samaritano” ha colpito ancora: ora Israele attacca la Siria per difendere la “libertà e i diritti della comunità drusa”. Ma questo samaritano, che porta il nome di Netanyahu, sappiamo che è come pinocchio: dice le bugie. Le conseguenze sono una scia di sangue che si allunga ancor di più e comincia ad espandersi in tutto il Medioriente. Se c’è qualcuno che crede che l’IDF sia diventato il protettore dei diritti dei popoli, il giustiziere della notte del Medioriente, sbaglia: basti guardare la strage ingiustificata che ogni giorno miete vittime palestinesi. Sappiamo bene che quando Israele dice di voler proteggere i diritti di qualcheduno, come gli iraniani, o oggi i drusi, lo dice per portare avanti guerre preventive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un’altra guerra del ‘buon samaritano’ Netanyahu: la scia di sangue si allunga alla Siria