Parcheggio selvaggio su Via Prato Cornelio | Serve un’assunzione di responsabilità

Ostia, 17 luglio 2025- ” Oggi si è svolta l’ennesima forte discussione a Via Prato Cornelio a causa dell’ennesima autovettura messa a parcheggio sul marciapiede della strada davanti al negozio dei Cinesi” così Gioacchino Assogna del PS.O.S.-Soccorso Cittadino, rivolgendosi al presidente del municipio X Falconi e al comando di Polizia. “La rabbia viene espressa perchĂ© è il punto dove ci sono stati giĂ 3 morti- continua- E’ intervenuto il Presidente del Comitato di Quartiere Luigi De Angelis chiamato dai cittadini che ricorda che il parcheggio per il negozio venne fatto spostare dietro proprio per rimuovere il pericolo di incidenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Parcheggio selvaggio su Via Prato Cornelio: “Serve un’assunzione di responsabilità ”.

