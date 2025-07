Tutti d' accordo sul treno stazione-Catullo | pressione su Regione e RFI per accelelare l' iter

La necessitĂ di un treno che porti dalla stazione di Verona all'aeroporto Catullo, sembra mettere d'accordo tutti. A dicembre 2024 il Consiglio comunale di Verona aveva votato per sollecitare Regione e Rfi (con l'astensione dei tosiani), nello stesso mese la deputata di Forza Italia Paola. 🔗 Leggi su Veronasera.it

