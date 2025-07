Migranti Ong in rivolta contro il governo Meloni | Così non salviamo nessuno Ma il blocco dei taxi del mare piace alla Ue

Migranti da salvare? Ong in rivolta. Contro l’Italia, contro quei giudici che non hanno confermato l’illegittimitĂ dei fermi amministrativi delle navi che non rispettano le regole, c ontro gli altri paesi europei, dalla Germania alla Grecia, che stanno iniziando a prendere provvedimenti seri contro “i taxi del mare” per i migranti. Trentadue organizzazioni di “salvataggio” dei migranti si sono mosse insieme per chiedere al ministro Piantedosi di smetterla di fare ostruzionismo, rispetto alla loro attivitĂ , ricordando che solo nell’ultimo mese le navi della flotta civile di ricerca e soccors o sono state fermate tre volte a causa di accuse basate sul decreto Piantedos i, approvato nel gennaio 2023 e “inasprito dalla conversione in legge del decreto Flussi nel dicembre 2024”, ricordano i firmatari dell’appello. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, Ong in rivolta contro il governo Meloni: “Così non salviamo nessuno”. Ma il blocco dei “taxi del mare” piace alla Ue

