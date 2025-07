5 Passi in Val Carlina la corsa torna il 24 agosto

Lizzano in Belvedere (Bologna), 17 luglio 2025 – Il prossimo 24 agosto, la gara 5 Passi in Val Carlina festeggerĂ il traguardo della 16ÂŞ edizione con partenza da Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna. Inserita nel Circuito Nazionale UISP di corsa in montagna, la manifestazione propone una competitiva di 18,5 km, un percorso ridotto di 9 km, e varie attivitĂ ludico-motorie dedicate ai bambini. Per l’organizzatore Federico Pasquali, si tratta di un autentico momento di festa: un successo costruito nel tempo grazie all’impegno e alla passione dei volontari. Sono loro a rendere possibile una gara ben organizzata, sicura e immersa in un contesto naturale straordinario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 5 Passi in Val Carlina, la corsa torna il 24 agosto

