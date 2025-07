Mbangula Werder Brema passi in avanti per la cessione del belga in Bundesliga | c’è l’ok del giocatore Juve pronta a dire sì se… Ultime

Mbangula Werder Brema, passi in avanti per la cessione del belga in Bundesliga: c’è l’ok del giocatore, Juve pronta a dire sì se. Gli aggiornamenti. Il futuro di Samuel Mbangula  è ormai lontano dalla Juventus. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giovane belga, che non ha trovato tanto spazio in questi ultimi mesi, sta per essere ceduto. Il Werder Brema  è da giorni al lavoro per concludere l’affare, e la cessione del talentuoso centrocampista sembra ormai vicina. La Juve, pur non avendo mai puntato su Mbangula nella sua rosa principale, ha sempre riconosciuto il suo potenziale, e ora si prepara a incassare una cifra significativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

