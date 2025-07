Semina il panico nel centro di accoglienza e morde un carabiniere | arrestato a Bologna

Bologna, 17 luglio 2025 – Mattinata di violenza all’interno di una struttura di accoglienza della provincia, dove un 22enne di origine senegalese è stato arrestato dai carabinieri per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. I fatti si sono svolti dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa dell’Arma, che riferiva di un ’aggressione in corso in una struttura per migranti del territorio. All’arrivo dei militari della stazione di Castenaso, affiancati da una pattuglia del nucleo radiomobile di San Lazzaro di Savena, la situazione è apparsa subito fuori controllo: il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava aggredendo un coinquilino di origine pakistana utilizzando una catena di ferro, con la quale gli ha causato lievi ferite a un braccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Semina il panico nel centro di accoglienza e morde un carabiniere: arrestato a Bologna

In questa notizia si parla di: arrestato - accoglienza - bologna - semina

Bengalese accoltellato nel centro di accoglienza, arrestato somalo - Una furiosa lite divampata per futili motivi è poi sfociata in un accoltellamento, con un ferito trasportato in codice rosso al policlinico Casilino

Accoltellamento in un centro di accoglienza per stranieri: 22enne del Camerun arrestato per tentato omicidio - I Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno arrestato un 22enne del Camerun gravemente indiziato del reato di tentato omicidio di un suo connazionale, 30enne.

Lite nel centro accoglienza sfocia in tragedia: un 22enne accoltella il rivale mentre dorme e viene arrestato. Ragazzo di 30 anni ricoverato in gravi condizioni a Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un tragico episodio ha scosso la tranquilla routine del centro di accoglienza di La Pisana, a Roma, quando una lite tra due giovani ospiti è degenerata in una violenta aggressione.

Semina il panico nel centro di accoglienza e morde un carabiniere: arrestato a Bologna.

Semina il panico nel centro di accoglienza e morde un carabiniere: arrestato a Bologna - Ha aggredito un coinquilino con una catena e poi si è scagliato contro i militari armato di bastone ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Bologna, rottweiler semina panico nel palazzo: intervengono i ... - Ha seminato il panico nel palazzo, portato i carabinieri in casa del padrone, che è stato arrestato per spaccio, ed è finito al canile. Segnala corrieredibologna.corriere.it