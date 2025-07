Stankovic in bilico Da Inter e Brugge dipende anche il futuro del… Milan! – TS

Molto del futuro del Milan passa anche da quello di Aleksandar Stankovic. Il motivo ha a che fare con l’indecisione tra Inter e Club Brugge e con gli incastri di mercato. IL MOTIVO – Cosa c’entra Aleksandar Stankovic col futuro del Milan? I tifosi nerazzurri possono stare tranquilli, il centrocampista figlio d’arte della leggenda Dejan non ha intenzione di passare dall’altra sponda del Naviglio milanese. In realtà è il Club Brugge e la trattativa in corso in queste settimane con l’Inter ad avere un peso specifico sul mercato rossonero. Il motivo ha a che fare con Ardon Jashari, il giovane ventiduenne diventato oggetto del desiderio della squadra di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Stankovic in bilico. Da Inter e Brugge dipende anche il futuro del… Milan! – TS

In questa notizia si parla di: stankovic - milan - inter - brugge

Calciomercato Milan, Bruges su Stankovic dell’Inter per sostituire Jashari - Bruges forte su Aleksandar Stankovic dell’Inter per sostituire Ardon Jashari, sempre più vicino al Milan: affare da 10 milioni in chiusura?

Mercato Inter, ci siamo per Aleksandar Stankovic al Brugge: l’annuncio di Libero! Affare che avvantaggia anche il Milan - di Redazione Mercato Inter, ci siamo per Aleksandar Stankovic al Brugge: l’annuncio di Libero! Affare che avvantaggia anche il Milan: ecco perché.

Cosa lega Stankovic, Jashari ed Ederson? L'intreccio a tinte nerazzurre che può far felice il Milan - L'Inter è vicina alla cessione del figlio d'arte al Bruges, che ha individuato in lui il sostituto perfetto di Jashari.

JASHARI DICE NO ALL’INTER, VUOLE IL MILAN! Sacha Tavolieri: “Durante l’incontro di giovedì con il Club Brugge, l’Inter ha cercato di raggiungere un accordo per Jashari, proponendo 30 milioni + Stankovic... il giocatore ha rifiutato: Ardon Jashari vuole sol Vai su Facebook

SachaTavolieri - Durante l'incontro di con il Brugge, l'#Inter ha cercato di raggiungere un accordo per #Jashari, proponendo 30 mln + #Stankovic.. Il giocatore ha rifiutato, vuole solo il Milan. Ora i nerazzurri stanno provando per Joel #Ordóñez e offrendo 22 ml Vai su X

Moretto: l’Inter ci prova per Jashari? Arrivano smentite, mentre su Stankovic…; Bruges, le parole dei dirigenti su Jashari e Stankovic; Cosa lega Stankovic, Jashari ed Ederson? L'intreccio a tinte nerazzurre che può far felice il Milan.

Stankovic in bilico. Da Inter e Brugge dipende anche il futuro del… Milan! – TS - Il motivo ha a che fare con l'indecisione tra Inter e Club Brugge e con gli - Secondo inter-news.it

Jashari-Milan: si può sbloccare grazie all’Inter - Il Milan insiste per Jashari ma il Brugge resiste: tutto può sbloccarsi grazie ad Alexsandar Stankovic dell’Inter. Da msn.com