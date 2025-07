La coppia si sta godendo giorni di relax a Sciacca E non mancano le prove da genitori con il bambino di alcuni amici

G iulia De Lellis e Tony Effe si godono un momento di tranquillità in Sicilia, a pochi mesi dall’ arrivo della loro primogenita, Priscilla. La coppia, che ha annunciato la gravidanza lo scorso maggio, ha scelto un esclusivo resort a Sciacca per una vacanza rilassante, accompagnati da una coppia di amici e dal loro bambino. Tra momenti di gioco e attimi di serenità, i futuri genitori si preparano al grande cambiamento che li aspetta. Giulia De Lellis e Tony Effe, il baby shower per Priscilla è una dichiarazione d’amore tra mamma e papà X Leggi anche › Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori: svelato sesso e nome del bebè in arrivo Giulia De Lellis, Tony Effe: vacanza pre-parto in Sicilia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La coppia si sta godendo giorni di relax a Sciacca. E non mancano le prove da genitori con il bambino di alcuni amici

Una passeggiata ad Amalfi, una tappa che conquista tutti, anche fuori dai riflettori. Katy Perry e Orlando Bloom sono stati avvistati in fila davanti a una storica pasticceria del centro per un gelato artigianale. La coppia, in vacanza in Costiera Amalfitana con la lo Vai su Facebook

Giorgia e Emanuel Lo, le foto di coppia al mare incantano tutti: “Unici” - Relax e primo mare per Giorgia e Emanuel Lo che si sono mostrati felici come sempre nelle prime ore della loro estate suscitando tante reazioni. msn.com scrive