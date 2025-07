Urbanistica a Milano nei guai anche l’archistar Boeri | pressioni sul Comune per il via libera ai progetti

Per districarsi nell' ultima inchiesta urbanistica della Procura di Milano, che ora rischia di far traballare la giunta Sala, bisogna tornare al novembre 2023, quando fu aperto un fascicolo dopo una segnalazione dell'Anac e anomalie in pratiche edilizie. A insospettire gli inquirenti: approvazioni sospette di progetti strategici, uso della Scia al posto dei permessi e piani attuativi in deroga al Pgt, spesso non pubblici. A gennaio 2024 partono gli accessi agli uffici Urbanistica. A marzo emergono i nomi dell'assessore Giancarlo Tancredi e di Giuseppe Marinoni, presidente della commissione paesaggio.

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della cittÃ

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

