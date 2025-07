La Roma guarda al futuro. Mentre Gian Piero Gasperini e Frederic Massara sono concentrati sul rafforzamento della prima squadra, il club giallorosso continua a lavorare anche sul fronte del settore giovanile, assicurandosi uno dei giovani più promettenti del panorama nazionale: Antonio Arena, attaccante classe 2009 proveniente dal Pescara. La chiusura dell’operazione è stata rivelata da Filippo Biafora de Il Tempo, che ha annunciato sul proprio profilo X: “ Antonio Arena in giornata sarà un nuovo calciatore della AS Roma. Il Pescara mantiene il 20% sulla futura rivendita, con Leonardo Graziani che va in Abruzzo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, fatta per Arena: Graziani al Pescara come contropartita