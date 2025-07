Kessié Juve, i bianconeri studiano il super colpo a centrocampo: l’opzione può decollare se. Tutti gli aggiornamenti sull’ivoriano in forza all’Al Ahli. La Juventus sta monitorando con attenzione Franck Kessié, centrocampista dell’ Al Ahli, che potrebbe essere uno degli obiettivi estivi per il rafforzamento del centrocampo. Come riportato da Tuttosport, l’ex milanista ha espresso il desiderio di tornare in Europa dopo la sua esperienza in Arabia Saudita, dove gioca attualmente con l’ Al Ahli. La Juve, in cerca di un rinforzo per il reparto di centrocampo, sta valutando seriamente l’ipotesi di un suo trasferimento, ma c’è un ostacolo significativo: l’ingaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

