Calciomercato Inter Marchetti ricostruisce la trattativa per Lookman | tutti i dettagli sulla situazione del nigeriano

Calciomercato Inter, Lookman pronto per arrivare alla corte di Chivu? Le condizioni della trattativa con l’Atalanta. I nerazzurri hanno deciso di accelerare in maniera concreta nella corsa ad Ademola Lookman, attaccante dell’ Atalanta, considerato il rinforzo ideale per completare il reparto offensivo a disposizione di Chivu. A fare il punto sulla trattativa è stato Luca Marchetti nel suo editoriale su TMW, spiegando nel dettaglio come sia nata e si stia sviluppando l’operazione di calciomercato Inter. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, l’opportunità è stata presentata dagli agenti del giocatore, i quali sostengono che esista una sorta di promessa informale da parte del club bergamasco: liberare Lookman per una cifra attorno ai 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Marchetti ricostruisce la trattativa per Lookman: tutti i dettagli sulla situazione del nigeriano

LA TRATTATIVA CON IL TECNICO. Atalanta, garanzie sul mercato a Gasperini. Cherki e Chiesa per il dopo Lookman - Rush finale nella trattativa per il futuro di Gian Piero Gasperini e la sua possibile permanenza, per la decima stagione consecutiva, a Bergamo.

Lookman al Napoli, la trattativa si è complicata: è accaduto in queste ore - Dopo lo storico quarto Scudetto, il Napoli continua a muoversi in maniera decisa sul mercato: l’annuncio su Lookman, però, cambia tutto.

Lookman al Napoli, la trattativa entra nel vivo: cosa manca per regalare a Conte il nuovo top player - Il nome di Ademola Lookman continua ad essere accostato al Napoli. Ecco cosa manca per chiudere l’operazione con l’Atalanta.

