Il principe Harry come la principessa Diana | in Angola tra i campi pieni di mine antiuomo per sostenere The Halo Trust – Video

Il principe Harry è tornato in Angola per sostenere The Halo Trust, un’organizzazione benefica britannica per la bonifica delle mine antiuomo, ripetendo un famoso viaggio compiuto da sua madre, la defunta Principessa Diana (Lady D), nel 1997. Durante la sua visita, il Duca di Sussex ha anche contribuito a consegnare messaggi salvavita ai bambini di un remoto villaggio vicino a Cuito Cuanavale. Secondo l’organizzazione benefica, almeno 60 mila persone sono state uccise o ferite dalle mine antiuomo nel Paese dal 2008 e, nonostante la bonifica di oltre 120 mila mine antiuomo e 100 mila bombe, almeno 80 angolani sono stati uccisi dagli ordigni negli ultimi cinque anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

