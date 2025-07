Intercultura e Fondazione Pesenti | borsa di studio a due studenti bergamaschi per un anno di formazione all’estero

Un anno di scuola all'estero per due giovani studenti bergamaschi che si sono distinti per merito e motivazione: è questo il traguardo celebrato oggi a Bergamo presso gres art 671, in occasione della cerimonia di consegna delle borse di studio offerte da Fondazione Intercultura, in collaborazione con Fondazione Pesenti ETS. L'iniziativa, nata nel 2017 e rivolta a studenti delle scuole superiori della provincia di Bergamo, ha già assegnato 29 borse di studio nel corso degli anni, offrendo ad altrettanti giovani l'opportunità di vivere un'esperienza formativa e di crescita in un contesto internazionale.

