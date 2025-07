Garlasco nuova svolta sull’omicidio di Chiara Poggi | la decisione degli inquirenti

Ancora duro lavoro degli investigatori per cercare di dare una svolta decisa alla nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, che vede coinvolto Andrea Sempio. Le attenzioni maggiori si sono spostate sul tampone orale fatto alla vittima, infatti è stato individuato del Dna maschile per ora ignoto. Tra le ipotesi potrebbe esserci quella della contaminazione, ma la procura non può invece escludere che quel Dna possa anche appartenere al presunto assassino di Chiara Poggi o comunque a qualcuno che avrebbe partecipato all’omicidio. E l’ indagine si sta allargando, come confermato da Il Giornale. Leggi anche: Garlasco, il parere di Roberta Bruzzone sulle ultime analisi: “Cosa ha fatto davvero Chiara” Chiara Poggi, nuova decisione: “Tamponi ad altre persone”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: chiara - poggi - svolta - omicidio

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi spiegano perché rimangono convinti che il colpevole dell’omicidio sia l’ex fidanzato della figlia, condannato in via definitiva a 16 anni

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, torna al centro della cronaca giudiziaria con sviluppi che potrebbero imprimere una svolta all’inchiesta dopo quasi diciotto anni di misteri e condanne.

Morte di Chiara Poggi, Garlasco: blitz dei carabinieri a casa Sempio. L’arma del delitto cercata in un canale - Delitto di Garlasco, morte di Chiara Poggi: blitz dei carabinieri, oggi 14 maggio 2025, a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici, Mattia Capra e Roberto Freddi, nella nuova inchiesta.

Potrebbe esserci una svolta clamorosa nel caso del delitto di Garlasco. A 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, è stato individuato un Dna maschile sconosciuto all’interno del tampone orale prelevato durante l’autopsia. Si tratta di materiale genetico «Y» – qui Vai su Facebook

Nel caso dell’omicidio di #ChiaraPoggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, c'è una svolta. La nuova indagine ha rivelato una traccia di Dna maschile sul tampone orale prelevato dal corpo della vittima Vai su X

Garlasco, il Dna di Ignoto 3 è «univoco»: la svolta nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi; Garlasco, il Dna ignoto su Chiara Poggi non è degli amici di Sempio: esclusi Freddi, Capra e il ‘frate’ Biasibetti. Caccia al terzo uomo; Garlasco, le ipotesi sul dna ignoto nella bocca di Chiara Poggi dal morso alla macchia di sangue sul telefono.

Garlasco, si allarga l'indagine: tamponi anche ai conoscenti di Chiara Poggi e Andrea Sempio - Per attribuire un nome al Dna di "ignoto 3" potrebbero essere effettuate analisi sul materiale genetico anche oltre le 30 persone che potrebbero aver contaminato il tampone ... Segnala msn.com

Garlasco, il Dna di Ignoto 3 è «univoco»: la svolta nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi - A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco potrebbe conoscere una clamorosa svolta. msn.com scrive