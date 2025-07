calcio italiano nella bufera ricorso ufficiale del venezia al coni

Il club lagunare è retrocesso in Serie B all’ultima giornata dopo la sconfitta contro la Juve. Si attende la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport Ennesima estate caldissima per il calcio italiano, pronta a vivere un nuovo caso giudiziario. Ormai ogni anno, al termine dei campionati, oltre alle trattative di calciomercato si assiste ad una serie di processi sportivi. Stavolta protagonista è il Venezia, che è retrocesso in Serie B dopo aver perso in casa contro la Juventus la sfida dell’ultima giornata del passato campionato. Ricorso Venezia, retrocesso in Serie B dopo il Ko con la Juve (foto Ansa) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

