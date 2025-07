Treviglio l’eredità Giuliani ferma al palo | interpellanza in consiglio

Treviglio. A oltre due anni dalla dichiarazione di operatività della Fondazione Giuliani-Caffetti, non si hanno ancora notizie concrete sull’avvio del progetto per i minialloggi destinati a disabili fisici e ciechi, previsti dal testamento della benefattrice Carla Giuliani. A riaccendere i riflettori sulla vicenda è la consigliera comunale Laura Rossoni, che ha presentato un’interpellanza con richiesta di risposta scritta e orale alla giunta comunale. Carla Giuliani, deceduta il 15 ottobre 2019, aveva nominato erede il comune di Treviglio, lasciando un cascinetto con terreno del valore di 827mila euro e depositi bancari per 5,1 milioni di euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

