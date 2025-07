Satnam Singh i genitori nei luoghi della tragedia L’incontro con Landini

Sono stati nei luoghi dove Satnam Singh viveva e in quello dove purtroppo ha trovato la morte. Due momenti importanti, e dolorosi, nell’ambito della visita nella provincia di Latina dei familiari del bracciante di origini indiane morto lo scorso anno in seguito al tragico incidente sul lavoro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

“Piazza Satnam Singh”: gli studenti cambiano i nomi alle vie e ricordano così i morti sul lavoro - Strade, vie e piazze intitolate a coloro che hanno perso la vita sul lavoro. E’ l’iniziativa che nella notte è stata portata a termine a Roma dalla Rete degli Studenti Medi che per tenere alta l'attenzione sul fenomeno ha rinominato alcune vie simboliche della Capitale dedicandole alle tante.

Viale Lorenzo Parelli e via Satnam Singh, così gli studenti romani ricordano i morti sul lavoro - Un blitz notturno per ricordare i tanti morti sul lavoro, anche giovanissimi impegnati nei percorsi di Pcto, l'ex alternanza scuola-lavoro.

Satnam Singh, il proprietario di casa del bracciante morto: “Boccheggiava, era agonizzante” - “ Boccheggiava, era agonizzante. Aveva il braccio amputato e tagli in tutto il corpo “. Così ha descritto le condizioni di Satnam Singh il proprietario di casa che per un anno e mezzo ha ospitato la compagna e il bracciante agricolo indiano di 31 anni, deceduto dopo un grave incidente sul lavoro avvenuto nel giugno 2024 nelle campagne di Cisterna di Latina.

Satnam Singh, dall’Inail l’indennizzo ai genitori del bracciante morto - I familiari, accompagnati dalla Cgil, sono stati nella sede dell’Istituto, poi hanno anche assistito all’udienza del processo che vede imputato Antonello Lovato. Lo riporta latinatoday.it

I genitori di Satnam ricevuti in Regione: vogliamo giustizia - “Questo pomeriggio, presso la Regione Lazio, ho preso parte all’incontro con i familiari di Satnam Singh, organizzato dal presidente Francesco Rocca. Segnala latinacorriere.it