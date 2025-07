Tumore maligno dopo l’Isola dei Famosi | ex naufrago operato d’urgenza

Bruttissima notizia per i fan del noto reality L’Isola dei Famosi. Annuncio di una brutta malattia e fan molto preoccupati. L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2025 è finita da qualche settimana ed ha visto la vittoria dell’ex Grande Fratello Cristina Plevani, un’edizione che ha visto tante sorprese e cose interessanti ma allo stesso tempo che. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Tumore maligno dopo l’Isola dei Famosi: ex naufrago operato d’urgenza

In questa notizia si parla di: isola - famosi - tumore - maligno

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Incredibile retroscena su uno dei protagonisti dell’ Isola dei Famosi, che si è trovato di fronte ad una situazione che lo ha terrorizzato non poco.

“Isola dei Famosi”, non solo Adinolfi: c’è anche Dino Giarrusso - L’ex Iena ed ex parlamentare grillino Dino Giarrusso è uno dei concorrenti della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” al […] Continua a leggere “Isola dei Famosi”, non solo Adinolfi: c’è anche Dino Giarrusso su Perizona.

Isola dei Famosi, svelato il cast ufficiale: chi sono i concorrenti - Il cast dell'Isola dei Famosi 2025 sta per essere presentato tutto al gran completo stasera, mercoledì 7 maggio, nella prima puntata del reality da quest'anno condotto da Veronica Gentili.

È morto all'età di 56 anni, a causa di un tumore, l'attore australiano Julian McMahon. Ne dà notizia la moglie Kelly con una nota diffusa dalle testate specializzate. McMahon era conosciuto per i suoi ruoli in Nip/Tuck, Charmed, FBI: Most Wanted e per l'interpret Vai su Facebook

Roberto Ciufoli chi è l'attore malato di tumore: il matrimonio con la vicina, il figlio (da fecondazione assis; Paolo Vallesi concorrente dell'Isola dei Famosi 2025, chi è: dal tumore alla fine del suo matrimonio; Peppe Di Napoli: Un anno fa a L'Isola dei Famosi mi sentivo stanco, non capivo perché, poi ho scoperto di avere quella malattia.

L’Isola dei Famosi, ex naufrago: “Ecco come ho scoperto di avere un tumore maligno al rene” - Un noto ex naufrago ha recentemente confessato di aver ricevuto una diagnosi di tumore al rene e ha così raccontato i delicati momenti ... Da isaechia.it

Roberto Ciufoli: “Ho un tumore al rene“. Come sta ora dopo l’intervento - L'attore e comico Roberto Ciufoli ha rivelato di aver da poco ricevuto la diagnosi di un tumore al rene. Scrive msn.com