Russell crowe e leonardo dicaprio | il riscatto del western da 47 milioni su netflix dopo 30 anni

Il film western The Quick and the Dead, prodotto più di trenta anni fa, sta vivendo una sorprendente rinascita grazie alla sua recente posizione tra i titoli più visti su piattaforme di streaming come Netflix. Nonostante l'insuccesso al botteghino originario, il lungometraggio diretto da Sam Raimi e interpretato da attori di grande calibro come Russell Crowe, Leonardo DiCaprio e Sharon Stone, si sta imponendo come un classico di culto apprezzato in modo crescente. The Quick and the Dead ha ottenuto un notevole incremento di popolarità, registrando circa 2,9 milioni di spettatori e oltre 5 milioni di ore viste nella settimana precedente.

