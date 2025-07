Sarah Felberbaum la dedica a Gaia De Rossi | Un legame non scritto col sangue ma d’amore

La storia di Sarah Felberbaum e Gaia De Rossi, sua figliastra, è un inno all’amore che trascende ogni convenzione. L’attrice ha condiviso una tenera dedica su Instagram per la figlia del marito Daniele De Rossi, celebrando il loro legame profondo e autentico. Le famiglie possono fiore ben oltre i “confini biologici”, nutrite dall’amore (quello vero). Le parole di Sarah Felberbaum per Gaia De Rossi. Gaia De Rossi ha compiuto 20 anni il 16 luglio e l’attrice non ha perso occasione per celebrarla a dovere. Come ogni anno, del resto. Una carrellata di foto che le ritraggono insieme, nei momenti piĂą felici di questi lunghi anni vissuti insieme. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sarah Felberbaum, la dedica a Gaia De Rossi: “Un legame non scritto col sangue, ma d’amore”

