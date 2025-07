Confcommercio | crescitaconsumi fraglii

11.50 Clima di elevata incertezza per i dazi che influenzano le aspettative di consumatori e imprese. Così Confcommercio. Moderato sviluppo con l'occupazione che continua a migliorare e l'inflazione ormai sotto controllo. Ma "tra le note dolenti la bassa dinamica dei consumi, il perdurare di difficoltà e la debolezza di fiducia di famiglie e imprese" La stima è una crescita del Pil nel II trimestre pari allo 0,3% congiunturale e allo 0,8% su base annua. A luglio la crescita sarebbe dello 0,2% sul mese precedente e dell'1% sul 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Confcommercio, l’illegalità costa 39,2 mld. Una zavorra per la crescita - ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 l’illegalità è costata alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi 39,2 miliardi di euro e ha messo a rischio 276 mila posti di lavoro regolari, in leggera crescita rispetto all’anno precedente.

Confcommercio, webinar per accompagnare le imprese in un percorso di crescita digitale continua - Crescere si può, ma se si investe nella trasformazione digitale. È questo il messaggio emerso durante la tappa cesenate del roadshow “La via del Digitale”, promosso da Edi Confcommercio in collaborazione con Groove.

Confcommercio, crescita modesta e consumi fragili - L'estate si è aperta all'insegna del permanere di un clima di elevata incertezza sull'economia: lo afferma Confcommercio nella nota di luglio sulla congiuntura. Segnala ansa.it

Confcommercio, consumi in crescita per il 2025: in testa hi-tech, elettrodomestici e ristrutturazione casa - Cresce la spesa, ma resta fragile la fiducia delle famiglie, tra voglia di normalità e timori per il futuro. corriere.it scrive