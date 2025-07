Svelati i protagonisti del film ‘The Legend of Zelda’

Finalmente la leggenda di Zelda è pronta per passare dallo schermo delle console al grande schermo, quello del cinema. Nintendo ha annunciato ufficialmente i due attori protagonisti del film live-action tratto dalla celebre saga di videogiochi: a interpretare Link sarà il giovane britannico Benjamin Evan Ainsworth, mentre il ruolo della principessa Zelda sarà affidato a Bo Bragason. L’uscita nelle sale è fissata per il 7 maggio 2027. Zelda: l’annuncio ufficiale sui social.?????????????????????????Bo Bragason????????Benjamin Evan Ainsworth?????????????????????????????????????????????????2027?5?7????????????????????????? pic. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Svelati i protagonisti del film ‘The Legend of Zelda’

The Legend of Zelda: Il Film, Nintendo annuncia gli attori di Zelda e Link - Con un messaggio ufficiale firmato da Shigeru Miyamoto e diffuso tramite l’app Nintendo Today e i canali social della casa di Kyoto, è arrivata una notizia attesissima dai fan: i volti di Zelda e Link per il film live-action di The Legend of Zelda sono stati finalmente svelati.

The Legend of Zelda | Il film Sony ha una nuova data d’uscita - Il film ispirato al celebre videogame The Legend of Zelda ha ottenuto una nuova data d’uscita. Nel mese di marzo Sony Pictures ha svelato i piani di sviluppo del film ispirato al celebre titolo Nintendo, e con essi anche la data di d’uscita nelle sale (26 marzo 2027).

Nintendo rinvia l’uscita del film live action di The Legend of Zelda - Il progetto di adattamento cinematografico di The Legend of Zelda ha subito un rinvio ufficiale, modificando la data di uscita prevista.

