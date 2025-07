Le caverne di sale di Wieliczka

Il mondo sotterraneo svela i suoi segreti piĂą affascinanti nelle profonditĂ della Polonia meridionale, dove da oltre sette secoli l’uomo ha scavato e plasmato uno dei monumenti piĂą straordinari d’Europa. La Miniera di sale di Wieliczka, patrimonio UNESCO dal 1978, rappresenta un universo parallelo che si estende per oltre 300 chilometri di gallerie, un labirinto di sale cristallina che custodisce storie millenarie e opere d’arte uniche al mondo. Un viaggio attraverso i secoli nelle profonditĂ della miniera storica. La discesa nelle viscere della terra inizia con un vertiginoso viaggio di 135 metri sotto la superficie, attraverso scale di legno che conducono in un mondo dove il tempo sembra essersi fermato al XIII secolo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Le caverne di sale di Wieliczka

