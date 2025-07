L’Italia sorpassa la Francia e i Paesi Bassi diventando il secondo esportatore mondiale di formaggi e latticini. Una filiera che, tra Grana Padano, Parmigiano Reggiano e altre eccellenze Dop, ha saputo conquistare palati in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Regno Unito, e che nel 2024 ha superato i 5,4 miliardi di euro in esportazioni. Ma il settore rischia un duro colpo a causa dei dazi annunciati da Trump. Export formaggi cresce in Italia, ma non è indenne ai dazi di Trump. Il paradosso è evidente: proprio mentre il settore lattiero-caseario italiano sta vivendo una fase di espansione, rischia di vedere compromessi i propri successi da fattori esterni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Italia leader nell’export dei formaggi: quanto rischia di perdere a causa dei dazi di Trump