Ellen Pompeo e la sua strategia slow age per tenere a bada i segni dell’invecchiamento grazie alla medicina estetica

La tecnologia Morpheus8, le punturine di Botox e i peeling: ecco quali sono i trattamenti ai quali si sottopone la star di Grey’s Anatomy, 55 anni portati con grazia e tanta sincerità nel parlare della sua beauty routine. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ellen Pompeo e la sua strategia slow age per «tenere a bada i segni dell’invecchiamento» grazie alla medicina estetica

